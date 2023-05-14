В ДТП с пятью машинами на трассе «Дон» погиб один человек и двое получили травмы

В ДТП с пятью машинами на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области погиб один человек. Еще двое госпитализированы с травмами, информирует ТАСС.
Водитель автомобиля «Газель» в результате аварии скончался на месте. Пассажир грузовика Iveco и водитель ВАЗ-2107 госпитализированы с различными травмами.
По предварительным данным, на 1097-м километре автодороги «Дон» мужчина, находившийся за рулем «Газели», не смог соблюсти безопасную дистанцию с Iveco и врезался в него. После грузовой автомобиль отбросило на ВАЗ-2107. Аналогично участниками ДТП после ряда столкновений стали Toyota Camry и Kia Ceed.
Ранее в Омске во время ДТП с пьяным водителем погиб один пассажир. Еще пятерых госпитализировали.