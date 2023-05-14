Президент Украины Зеленский допустил отмену грядущих парламентских выборов в стране

Парламентские выборы на Украине, запланированные на октябрь, могут быть отменены, признал президент страны Владимир Зеленский.
Он сослался на украинскую конституцию. По словам Зеленского, документ запрещает проводить выборы, пока объявлено военное положение.
«Если у нас будет действовать военное положение, мы не сможем провести выборы», — заявил он в беседе с The Washington Post.
Президент Украины ранее ввел ограничения в отношении 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с предприятием Рината Ахметова «Запорожсталь». Зеленский подписал соответствующие распоряжения.