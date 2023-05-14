Глава СК РФ Бастрыкин: блогер Блиновская выплатила только 10 млн рублей своей налоговой задолженности

Ранее адвокат Андрей Алешкин объяснял, почему Блиновской не грозит СИЗО. Его слова приводит издание «ФедералПресс». По мнению эксперта, законодательство России гуманно относится к тем, кого судят по экономическим статьям. Он не исключает блокировки социальных сетей блогера.