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Глава СК РФ Бастрыкин: блогер Блиновская выплатила только 10 млн рублей своей налоговой задолженности

Шоу-бизнес
Глава СК РФ Бастрыкин: блогер Блиновская выплатила только 10 млн рублей своей налоговой задолженности

Блогер Елена Блиновская не возместила всю сумму неуплаченных налогов. Автор «Марафона желаний» направила только 10 миллионов рублей из более чем 900. Информацией поделился глава СК РФ Александр Бастрыкин в рамках Петербургского международного форума.

Внесенный платеж звезды интернета председатель ведомства счел «мизерным», учитывая тот факт, что она задолжала чуть ли не в 92 раза больше.

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности – всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей», – подчеркнул он.

Ранее адвокат Андрей Алешкин объяснял, почему Блиновской не грозит СИЗО. Его слова приводит издание «ФедералПресс». По мнению эксперта, законодательство России гуманно относится к тем, кого судят по экономическим статьям. Он не исключает блокировки социальных сетей блогера.
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