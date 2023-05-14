Скончался бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Ферран Оливелья

Ушел из жизни бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании, чемпион Европы пр футболу Ферран Оливелья, сообщила пресс-служба каталонского клуба.
Ферран Оливелья умер в возрасте 86 лет. Причины смерти на данный момент не известны.
Всю свою профессиональную карьеру он играл на позиции защитника и выступал за испанские клубы «Кондал» и «Барселона». В каталонской команде Оливелья был капитаном с 1964 по 1969 год и два раза выигрывал чемпионат Испании, четыре раза — кубок страны и три раза – Кубок ярмарок (ныне Лига Европы).
Играя за испанскую сборную, в 1964 году он стал победителем чемпионата Европы. В финале «красная фурия» обыграла команду СССР со счетом 2:1.
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