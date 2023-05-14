Скончался бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Ферран Оливелья

Всю свою профессиональную карьеру он играл на позиции защитника и выступал за испанские клубы «Кондал» и «Барселона». В каталонской команде Оливелья был капитаном с 1964 по 1969 год и два раза выигрывал чемпионат Испании, четыре раза — кубок страны и три раза – Кубок ярмарок (ныне Лига Европы).