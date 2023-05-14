Президент Александр Лукашенко не появился на праздновании Дня флага, герба и гимна Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не появился на Дне флага, герба и гимна государства. Он не выступал на публичных мероприятиях с 9 мая.
Трансляцию события вел местный канал СБ ТВ. В эфире вместо главы государства поздравление прочитал премьер-министр страны Роман Головченко. Лидер государства поздравил граждан публикацией на официальном сайте.
Примечательно, что Лукашенко не появлялся и на других мероприятиях после 9 мая. При этом он отказался от посещения завтрака в Кремле после парада, где присутствовали другие политики. По сообщениям пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он отправился на празднование в Минск.
Журналисты опубликовали видео с события. Лукашенко возложил венок к памятнику Победы в столице Белоруссии.