Президент Александр Лукашенко не появился на праздновании Дня флага, герба и гимна Белоруссии

Примечательно, что Лукашенко не появлялся и на других мероприятиях после 9 мая. При этом он отказался от посещения завтрака в Кремле после парада, где присутствовали другие политики. По сообщениям пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он отправился на празднование в Минск.