Писатель Захар Прилепин по рекомендации врачей остается в палате интенсивной терапии

Писатель Захар Прилепин остается в стабильном состоянии, но продолжает находиться в палате интенсивной терапии по настоянию врачей. Об этом сообщила ФАН его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
Чувствительность и движения в пальцах ног у писателя сохранены. Врачи продолжают диагностику и наблюдение. Сейчас рассматривается вопрос о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления.
Прилепин продолжает лечение после взрыва, который организовал украинский диверсант в Нижегородской области. Накануне ФАН пообщался с находящимся в больнице писателем и узнал эксклюзивные сведения о его покушении из первых уст.
Писатель полагает, что есть прямая связь между местом и временем покушения с тем, что он по ротации вернулся из зоны спецоперации. По словам Прилепина, на фронте его было сложнее отследить.