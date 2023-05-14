В Брюсселе началась встреча лидеров Армении и Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали свою встречу в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. ОБ этом сообщило агентство Azertac.
Сообщается, что встреча проходит в штаб-квартире Евросоюза. Лидеры планируют обсудить вопросы урегулирования ситуации на азербайджано-армянской границе.
«Началась встреча находящегося с рабочим визитом в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трехсторонние соглашения по Карабаху безальтернативными. Он добавил, что Россия придерживается договоренностей, которые были достигнуты два года назад.