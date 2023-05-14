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WSJ: НАТО хочет предложить Киеву немедленную помощь на саммите в Вильнюсе

Политика
WSJ: НАТО хочет предложить Киеву немедленную помощь на саммите в Вильнюсе

Чиновники НАТО работают над предложением о предоставлении Украине немедленной помощи, но исключают вступление Киева в Альянс. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Разрабатываемые предложения будут представлены на саммите военно-политического блока в Вильнюсе, который состоится в июле текущего года. Чиновники планируют дать понять, что Украина может присоединиться к НАТО только в будущем.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о поддержке странами-членами блока инициативы о вступлении Украины в НАТО. Он добавил, что единственный вопрос остается только по срокам, когда произойдет данное событие.
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