В Тегеране анонсировали возобновление дипотношений между Ираном и Египтом

Член Комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Фада Хусейн Малики заявил, что сначала откроются посольственные ведомства двух стран. После этого уже будет проведена официальная встреча иранского президента Эбрахима Раиси и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.