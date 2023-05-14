Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Тегеране анонсировали возобновление дипотношений между Ираном и Египтом

Политика
В Тегеране анонсировали возобновление дипотношений между Ираном и Египтом

Представители Ирана и Египта проводят официальные переговоры в Ираке по поводу возобновления дипломатических отношений в ближайшее время, передает информационное агентство Mehr.

Член Комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Фада Хусейн Малики заявил, что сначала откроются посольственные ведомства двух стран. После этого уже будет проведена официальная встреча иранского президента Эбрахима Раиси и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Напомним, что дипотношения Тегерана и Каира прекращены с 1980 года после Исламской революции в Иране. Тогда Каир предоставил политическое убежище свергнутому иранскому шаху Мохаммеду Резе Пехлеви. Кроме того, причиной послужило подписание арабской республикой мирного договора с Израилем.

Ранее иранский глава в переговорах с иракским коллегой Абдель Латиф Рашидом затронул вопрос деструктивного влияния войск Запада на Ближнем Востоке.
переговоры дипломатические отношения иран египет ирак
Военкоры ФАН