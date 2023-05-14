Спрос на коммерческую недвижимость в Москве и Петербурге начал восстанавливаться

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в столице в первую неделю мая увеличился на 2% по сравнению с прошлогодним показателем за такой же период, в Санкт-Петербурге — на 4%. Однако нынешний трафик остается далек от того, что был до пандемии коронавируса.