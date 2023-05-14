Спрос на коммерческую недвижимость в Москве и Петербурге начал восстанавливаться

Спрос на аренду помещений под магазины или офисы в Москве и Санкт-Петербурге начал восстанавливаться. Это связано с тем, что посещаемость торговых центров продолжает сохранять положительную динамику, сообщает «Коммерсантъ».
Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в столице в первую неделю мая увеличился на 2% по сравнению с прошлогодним показателем за такой же период, в Санкт-Петербурге — на 4%. Однако нынешний трафик остается далек от того, что был до пандемии коронавируса.
Места ушедших из России западных брендов активно занимают торговые марки из Турции, Италии и Белоруссии.
Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что ситуация на рынке жилья в РФ скоро заставит застройщиков начать снижение цен.