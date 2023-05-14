В Британии рассказали о намеренном повреждении проводки на строящемся военном корабле

Неизвестные перерезали проводку на строящемся военном фрегате HMS Glasgow, сообщают журналисты The Telegraph.
Представитель подрядчика BAE Systems рассказал изданию, что на судне были повреждены около 60 кабелей.
«Мы обнаружили, что ограниченное количество кабелей на HMS Glasgow..., похоже, были повреждены намеренно», — передают журналисты слова сотрудника компании.
Всего при строительстве корабля будет проложено около 23 тысяч кабелей. Подрядчик сообщил, что работа приостановлена до окончания расследования инцидента.
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