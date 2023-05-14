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Тактические ракетные комплексы и РСЗО выставлены в боевое дежурство на западной границе Белоруссии

Армия
Тактические ракетные комплексы и РСЗО выставлены в боевое дежурство на западной границе Белоруссии

Белоруссия разместила на западной границе страны тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня (РСЗО), сообщил телеканал министерства обороны страны ВоенТВ.

Уточняется, что техника заступила на дежурство. Ракетный дивизион выполняет задачи вместе с подразделениями белорусской армии в ходе проверки боеготовности. Армия четко демонстрирует, что на любую попытку агрессии в отношении республики ответят «Полонез» и «Точка», говорится в сообщении.

В МИД Белоруссии ранее заявили, что санкции Запада мешают достигать целей устойчивого развития ООН. Там отметили, что США и страны Евросоюза вводят ограничения в отношении неугодных государств.
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