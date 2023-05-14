Минкульт Украины: Зеленский не знал про просьбу о выступлении на Евровидении

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сам обратился к организаторам Евровидения с просьбой позволить президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить. Об этом сообщило издание Guardian.
Отмечается, что сам Зеленский не знал об этой просьбе. Ткаченко уточнил, что обратился с просьбой 6 мая, однако получил отказ.
«Ткаченко заявил, что он в прошлую субботу обратился с просьбой позволить Зеленскому выступить с речью на финале, но через два дня получил отказ по электронной почте», — говорится в сообщении газеты
Глава Минкульта добавил, что «официального запроса» от Зеленского не поступало. Сам же президент узнал о просьбе Ткаченко за день до финала Евровидения.
Ранее Зеленский прибыл в Берлин после своего визита в Италию. В Риме он провел встречи с премьер-министром страны Джорджии Мелони и Папой Римским Франциском.