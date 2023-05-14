Глава ЦИК Памфилова: подготовка к выборам в новых регионах России идет по плану

Она подчеркнула, что сложные условия не стали преградой для работы профильных специалистов. На данный момент практически завершено формирование участковых комиссий, приводит ее слова издание «Взгляд». Также эксперты работают над оборудованием помещений для голосования. Вскоре подойдет к концу курс подготовки членов комиссий.