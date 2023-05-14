Глава ЦИК Памфилова: подготовка к выборам в новых регионах России идет по плану

Подготовка к выборам в новых регионах Российской Федерации идет в соответствии с графиком. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что сложные условия не стали преградой для работы профильных специалистов. На данный момент практически завершено формирование участковых комиссий, приводит ее слова издание «Взгляд». Также эксперты работают над оборудованием помещений для голосования. Вскоре подойдет к концу курс подготовки членов комиссий.
Памфилова встретилась с главами регионов. Стороны обсудили безопасность участников избирательного процесса. По мнению главы ЦИК, диалог помог понять потребности местных органов.
Стоит отметить, что на данный момент выборы уже проходят в Турции. Как сообщало местное МВД, безопасность в этот период обеспечивают более 600 тыс. полицейских.