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Военные Сомали ликвидировали более 40 террористов группировки «Аш-Шабаб»

Весь мир
Военные Сомали ликвидировали более 40 террористов группировки «Аш-Шабаб»

Могадишо, 14 мая. Военные Сомали ликвидировали более 40 членов террористической группировки «Аш-Шабаб»✱ (запрещена в РФ). Об этом сообщают местные СМИ.

В рамках операции по обеспечению безопасности в регионе Нижняя Шабелле на окраине Могадишо было уничтожено 44 боевика при поддержке международных партнеров национального агентства разведки.

«Среди террористов, убитых в ходе операции, были старшие командиры «Аш-Шабаб», — заявил заместитель министра информации страны Абдирахман Юсуф Адал.

Армия Сомали ранее уничтожила более 30 бандитов «Аш-Шабаб». Командующий сухопутными войсками Мохаммед Тахлил Бихи заявил, что национальная армия вовремя среагировала на атаку радикалов.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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