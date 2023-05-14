Военные Сомали ликвидировали более 40 террористов группировки «Аш-Шабаб»

Могадишо, 14 мая. Военные Сомали ликвидировали более 40 членов террористической группировки «Аш-Шабаб»✱ (запрещена в РФ). Об этом сообщают местные СМИ.
В рамках операции по обеспечению безопасности в регионе Нижняя Шабелле на окраине Могадишо было уничтожено 44 боевика при поддержке международных партнеров национального агентства разведки.
«Среди террористов, убитых в ходе операции, были старшие командиры «Аш-Шабаб», — заявил заместитель министра информации страны Абдирахман Юсуф Адал.
Армия Сомали ранее уничтожила более 30 бандитов «Аш-Шабаб». Командующий сухопутными войсками Мохаммед Тахлил Бихи заявил, что национальная армия вовремя среагировала на атаку радикалов.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация