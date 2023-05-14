В Таиланде нашли тело россиянина, пропавшего в море после падения со скал

Стоит отметить, что ранее в горах Тувы погиб турист из Красноярского края. Он принимал участие в соревновании для альпинистов. В какой-то момент его самочувствие резко ухудшилось. На данный момент причина смерти неизвестна. Обстоятельства выясняют профильные специалисты.