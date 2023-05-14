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В Таиланде нашли тело россиянина, пропавшего в море после падения со скал

Происшествия
В Таиланде нашли тело россиянина, пропавшего в море после падения со скал

Тело пропавшего на Пхукете россиянина нашли в море. Труп обнаружили рыбаки. Об инциденте сообщило издание «Новости Пхукета».

По данным издания, о произошедшем правоохранителям рассказали местные жители. Позже на месте появились спасатели. Погибшего туриста опознали друзья. Им оказался 32-летний Юрий Смоян.

Мужчина пропал 12 мая, операция по поиску продолжалась двое суток. Для этого были задействованы лодки, квадракоптеры и другая техника, отмечает издание «Взгляд».

Стоит отметить, что ранее в горах Тувы погиб турист из Красноярского края. Он принимал участие в соревновании для альпинистов. В какой-то момент его самочувствие резко ухудшилось. На данный момент причина смерти неизвестна. Обстоятельства выясняют профильные специалисты.
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