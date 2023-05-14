В Таиланде нашли тело россиянина, пропавшего в море после падения со скал

Тело пропавшего на Пхукете россиянина нашли в море. Труп обнаружили рыбаки. Об инциденте сообщило издание «Новости Пхукета».
По данным издания, о произошедшем правоохранителям рассказали местные жители. Позже на месте появились спасатели. Погибшего туриста опознали друзья. Им оказался 32-летний Юрий Смоян.
Мужчина пропал 12 мая, операция по поиску продолжалась двое суток. Для этого были задействованы лодки, квадракоптеры и другая техника, отмечает издание «Взгляд».
Стоит отметить, что ранее в горах Тувы погиб турист из Красноярского края. Он принимал участие в соревновании для альпинистов. В какой-то момент его самочувствие резко ухудшилось. На данный момент причина смерти неизвестна. Обстоятельства выясняют профильные специалисты.