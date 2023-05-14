Соглашение о прекращении огня между Израилем и сектором Газа вступило в силу

Перемирие было достигнуто благодаря посредничеству Египта.
С сегодняшнего утра в зоне палестино-израильского конфликта вступил в силу режим прекращения огня.
Официально перемирие должно было начаться в 10 часов. За 30 минут до этого из сектора Газа по территории еврейского государства были выпущены несколько десятков ракет, большую их часть перехватили средства ПВО. После установленного времени палестинские вооруженные формирования попытались еще несколько раз атаковать Израиль, а войска Тель-Авива нанесли ответные удары.
В течение последних дней обстановка в зоне конфликта оставалась крайне напряженной. Новый виток эскалации начался из-за гибели троих высокопоставленных командиров «Палестинского исламского джихада» (запрещен в РФ) в результате израильских авиаударов. Вскоре Тель-Авив ликвидировал еще три важных представителя группировки, а на Западном берегу в ходе одного из рейдов спецслужбы Израиля уничтожили двоих членов вооруженного крыла движения ФАТХ «Бригада мучеников Аль-Аксы».
В рамках акций возмездия вооруженные формирования запустили по территории Израиля свыше тысячи ракет, 300 перехватили силы ПВО, еще часть упала вне населенных пунктов. Всего за последнюю неделю в результате взаимных атак погибли 34 палестинца и один израильтянин, большинство из них — мирные жители.
В качестве посредника на переговорах о перемирии с обоюдного согласия сторон конфликта выступил Египет. После вступления режима прекращения огня в силу «Палестинский исламский джихад» поблагодарил официальный Каир за оказанную помощь, также признательность выразило и израильское руководство. Однако в Тель-Авиве подчеркнули, что оставляют за собой право реагировать на новые угрозы и атаки соответствующим образом.
Соединенные Штаты, которые в последнее время активно подталкивают Израиль к перемирию, приветствовали решение сторон и высоко оценили посреднические усилия Египта. Также США попытались напомнить и о своем вкладе: Вашингтон якобы тесно сотрудничал с региональными партнерами для достижения этой договоренности.
Как отмечает пресса, в ходе конфликта население приграничных территорий между Израилем и сектором Газа было вынуждено постоянно прятаться в домах. При этом, по заявлению палестинской стороны, в течение последних дней войска еврейского государства сосредоточили удары на гражданских объектах.