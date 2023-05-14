Соглашение о прекращении огня между Израилем и сектором Газа вступило в силу

Официально перемирие должно было начаться в 10 часов. За 30 минут до этого из сектора Газа по территории еврейского государства были выпущены несколько десятков ракет, большую их часть перехватили средства ПВО. После установленного времени палестинские вооруженные формирования попытались еще несколько раз атаковать Израиль, а войска Тель-Авива нанесли ответные удары.