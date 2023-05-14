Выдачу паспортов жителям новых регионов России планируется завершить до 1 сентября

МВД России планирует завершить выдачу паспортов жителям новых регионов страны до 1 сентября, сообщила начальник управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ Валентина Казакова.
По ее словам, сейчас принимаются документы у порядка 15 тысяч человек в день. Значительное число жителей новых регионов РФ уже ожидают получения российских паспортов.
«Всех мы признаем гражданами РФ с 30 сентября, но после принесения присяги. <...> Крым мы документировали на протяжении двух с половиной лет», — подчеркнула Казакова.
Американский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Бреннан Менелл ранее выразил желание получить гражданство РФ. Спортсмен выступал за несколько клубов: «Айова Уайлд», «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли Фантомс». На его счету также пять матчей в НХЛ за «Миннесоту Уайлд».