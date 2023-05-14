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Шольц не стал комментировать просьбу Зеленского о поставках истребителей

Политика
Шольц не стал комментировать просьбу Зеленского о поставках истребителей

Канцлер Германии Олаф Шольц не отреагировал на просьбу украинского лидера Владимира Зеленского об истребителях для ВСУ.

Журналисты «Sputnik» отметили, что немецкий политик оставил без внимания слова Зеленского о создании коалиции стран, поддерживающих передачу Киеву военной авиации. На это замечание Шольц ответил, что Германия и так «много поставила Украине». В частности, он напомнил об отправленных системах ПВО.

Канцлер также заявил о желании как можно скорее добиться завершения конфликта. При этом он подчеркнул, что ситуация должна закончиться «справедливым миром».

Во время пресс-конференции с президентом Украины немецкий политик говорил о необходимости призвать Россию к ответственности за начало спецоперации.
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