Шольц не стал комментировать просьбу Зеленского о поставках истребителей

Журналисты «Sputnik» отметили, что немецкий политик оставил без внимания слова Зеленского о создании коалиции стран, поддерживающих передачу Киеву военной авиации. На это замечание Шольц ответил, что Германия и так «много поставила Украине». В частности, он напомнил об отправленных системах ПВО.