Шольц не стал комментировать просьбу Зеленского о поставках истребителей

Канцлер Германии Олаф Шольц не отреагировал на просьбу украинского лидера Владимира Зеленского об истребителях для ВСУ.
Журналисты «Sputnik» отметили, что немецкий политик оставил без внимания слова Зеленского о создании коалиции стран, поддерживающих передачу Киеву военной авиации. На это замечание Шольц ответил, что Германия и так «много поставила Украине». В частности, он напомнил об отправленных системах ПВО.
Канцлер также заявил о желании как можно скорее добиться завершения конфликта. При этом он подчеркнул, что ситуация должна закончиться «справедливым миром».
Во время пресс-конференции с президентом Украины немецкий политик говорил о необходимости призвать Россию к ответственности за начало спецоперации.