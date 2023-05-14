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Появились кадры успешной работы российской ПВО в Донецке

Происшествия
Появились кадры успешной работы российской ПВО в Донецке

Расчеты систем противовоздушной обороны сработали в Донецке и тыловых городах Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили очевидцы.

Согласно фото и видео с места событий, системы ПВО эффективно отразили украинские ракеты. На месте их уничтожения появились большие клубы дыма.

Ранее сообщалось о раздавшихся нескольких взрывах в Донецке. Очевидцы заявляли о четырех мощных хлопках.

ВСУ накануне обстреляли Куйбышевский район города. Из-за действий украинских боевиков погибли четырехлетний ребенок и его мать.

Помимо прочего, военнослужащие ВСУ нанесли удар по Киевскому району Донецка. Видеозапись инцидента публиковал ФАН.
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