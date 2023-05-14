Председателю СК России Бастрыкину доложат о ранении семилетней девочки в Ленобласти

Информация о происшествии с причинением тяжелой травмы семилетнему ребенку в Ленинградской области будет доложена председателю СК России Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел в поселке Виллози. Ребенка госпитализировали с тяжелым ранением в результате выстрела из пневматического ружья.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Ленинградской области Сазину С.Т. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
Как сообщили СМИ, отец отвлекся и оставил девочку без присмотра. По данному факту СУ СК России начало проверку, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что автобус сбил ребенка в районе Отрадное в Москве. Он был госпитализирован в больницу, сообщает «Вечерняя Москва».