Президент Украины Зеленский сообщил о самом крупном пакете военной помощи из Германии с начала СВО

Киев в ближайшие годы получит от Берлина помощь в размере 11 миллиардов евро. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также подчеркнул, что новый пакет помощи станет самым крупным от ФРГ с начала 2022 года.
В своем Telegram-канале он поблагодарил правительство страны за поддержку. После этого украинский лидер появился на пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем. В рамках мероприятия политик подчеркнул, что общая стоимость помощи в ближайшие годы составит 11 миллиардов долларов.
Зеленский также встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. На переговорах, по словам представителя Украины, они обсуждали европейскую интеграцию государства.
Стоит отметить, что многие рядовые жители западных стран не поддерживают подобные меры. Ранее в Америке призвали вооружить российскую армию вместо украинской.