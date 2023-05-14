Ученые заявили о снижении мозговой активности у женщин, которых душат во время секса

В исследовании принимали участие 20 студенток, которых душили минимум четыре раза во время интимной близости за последние 30 дней, и 21 участница без такого опыта. Все девушки прошли магнитно-резонансную томографию и оценку депрессии, тревожности и зависимости от алкоголя.