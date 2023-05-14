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Ученые заявили о снижении мозговой активности у женщин, которых душат во время секса

Общество
Ученые заявили о снижении мозговой активности у женщин, которых душат во время секса

Ученые из Фуцзяньского педагогического университета провели исследование, направленное на изучение мозговой деятельности женщин, которых регулярно душат во время секса. Об этом говорится в материале Journal of Neurotrauma.

В исследовании отмечается, что удушение во время секса — одна из новых форм сексуального поведения, которая происходит по обоюдному согласию партнеров. Сейчас она особенно распространена среди молодых женщин и девушек.

В исследовании принимали участие 20 студенток, которых душили минимум четыре раза во время интимной близости за последние 30 дней, и 21 участница без такого опыта. Все девушки прошли магнитно-резонансную томографию и оценку депрессии, тревожности и зависимости от алкоголя.

Ученым удалось выяснить, что у первой группы мозговая активность гораздо ниже, чем у тех, кто не практикует удушье.

Согласно результатам эксперимента, женщины, которых душили во время секса более пяти раз, в два раза чаще сообщали о депрессии, тревожности, грусти и одиночестве.

Ранее специалисты Цюрихского университета провели исследование и выяснили, какие привычки укрепляют отношения, но разрушают здоровье.
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