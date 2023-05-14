Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Сразу в пяти регионах Украины объявлена воздушная тревога, гласят данные официального ресурса по оповещению граждан.
Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Воздушная тревога также объявлена на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области и ДНР.
На Украине ранее сообщили о повреждении 175 объектов инфраструктуры за сутки. Отмечается, что минимум 11 областей попали под ночной удар.
В Минсельхозе США (USDA) также спрогнозировали снижение производства пшеницы на Украине в 2023-2024 годах на 21%, или до 16,5 миллиона тонн.