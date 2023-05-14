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Тысячи людей покинули свои дома из-за наводнения в Сомали

Весь мир
Тысячи людей покинули свои дома из-за наводнения в Сомали

Могадишо, 14 мая. Сильные дожди привели к тому, что река Шабелле вышла из берегов в центральной части Сомали, сообщают местные СМИ.

Из-за наводнения в городе Беледвейн тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Катастрофа также причинила ущерб близлежащим районам и деревням.

«Мы бежали от внезапного паводка, который затопил город, как и многие другие. Люди ушли из города в безопасное место», — рассказал местный житель.

Заместитель губернатора региона Хиран Хасан Ибрагим Абдулле заявил, что практически все население некоторых районов было вынуждено эвакуироваться.

«Большинство жителей города Беледвейн были вынуждены покинуть свои дома из-за внезапных наводнений», — пояснил Абдулле.

Ранее стало известно, что бойцы правительственных сил Сомали окончили курс военной подготовки в Сербии.
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