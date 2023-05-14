Песков: Россия считает безальтернативными трехсторонние соглашения по Карабаху

Москва считает, что для урегулирования отношений между Баку и Ереваном трехсторонние договоренности остаются безальтернативной основой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал, что есть чувствительные моменты. Он напомнил, что Россия полностью придерживается тех договоренностей, которые подразумевают подписанные два года назад трехсторонние соглашения.
«Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования», — сообщил он.
По словам Пескова, для того, чтобы выйти на урегулирование, необходимо выполнять эти договоренности. При этом он указал, что между Россией и Арменией складываются отношения «продвинутого партнерства».
Ранее Песков заявил, что Россия придерживается договоренностей и выполняет все функции посредника по ситуации в Карабахе и ждет от Армении и Азербайджана сдержанности.