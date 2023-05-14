Президент России Владимир Путин на следующей неделе соберет Совет по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин на грядущей неделе соберет Совет по межнациональным отношениям, заявили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Кроме того, Путин запланировал совещания с правительством и постоянными членами Совета безопасности. На данный момент пресс-бюро главы государства пока не анонсировало официальный график встреч не ближайшие дни.
На заседании Совбеза Путин предложил обсудить работу России в международных организациях. Рабочая встреча состоялась по видеосвязи. В Кремле не уточнили, о каких организациях идет речь.