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Президент России Владимир Путин на следующей неделе соберет Совет по межнациональным отношениям

Политика
Президент России Владимир Путин на следующей неделе соберет Совет по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин на грядущей неделе соберет Совет по межнациональным отношениям, заявили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Кроме того, Путин запланировал совещания с правительством и постоянными членами Совета безопасности. На данный момент пресс-бюро главы государства пока не анонсировало официальный график встреч не ближайшие дни.

На заседании Совбеза Путин предложил обсудить работу России в международных организациях. Рабочая встреча состоялась по видеосвязи. В Кремле не уточнили, о каких организациях идет речь.
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