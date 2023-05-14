Канцлер Германии Шольц заявил о неготовности Украины завершить конфликт на условиях России

Достижение мира на территории Украины на условиях России невозможно. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом он заявил в воскресенье в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Политик подчеркнул, что мирное разрешение конфликта является важной темой. Тем не менее РФ, по его мнению, не должна выдвигать какие-либо условия со своей стороны.
«Украина готова к миру, но она по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания конфликта и того, что Россия будет диктовать условия», — подчеркнул Шольц.
Представитель ФРГ напомнил, что Германия — одна из крупнейших поставщиков помощи для Украины. При этом Берлин не планирует останавливаться. Власти продолжат поставлять Киеву оружие столько, сколько потребуется.
Подобной точки зрения по конфликту придерживаются и в Италии. В Риме настаивают на урегулировании конфликта в рамках «десяти пунктов» от президента Украины Владимира Зеленского.