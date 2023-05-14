Американская газета The Washington Post сообщила об очередной утечке секретных документов в Вашингтоне. Некоторые из них свидетельствуют, что президент Украины Владимир Зеленский планировал захватить российские села и подорвать нефтепровод «Дружба». На территории РФ в заложниках оказались бы граждане России, которых удобно использовать для торга с властями страны. А подрыв нефтепровода означал бы сокрушительный удар по экономике Венгрии, получающей большую часть энергоносителей из России.