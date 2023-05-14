Будет огромная рана в Европе: сенатор Джабаров сравнил Украину с террористическим государством бен Ладена

Украинский лидер понимает и сознательно строит террористическое государство в самом центре Европы, считает член Совета Федерации Владимир Джабаров. И миссия России — остановить это.
Американская газета The Washington Post сообщила об очередной утечке секретных документов в Вашингтоне. Некоторые из них свидетельствуют, что президент Украины Владимир Зеленский планировал захватить российские села и подорвать нефтепровод «Дружба». На территории РФ в заложниках оказались бы граждане России, которых удобно использовать для торга с властями страны. А подрыв нефтепровода означал бы сокрушительный удар по экономике Венгрии, получающей большую часть энергоносителей из России.
Понимает ли Зеленский, что предложенные им действия — не боевые, а террористические? Владимир Джабаров считает, что понимает и осознанно идет на это.
«Все он прекрасно понимает — он не дурак. Но Зеленский и его команда четко встали на путь международного терроризма. Они теперь даже не скрывают этого: начальник военной разведки Буданов заявил, что русских будет уничтожать везде, где они будут попадаться под руку., а Зеленский предлагает серию терактов вдоль границы для захвата заложников. О чем это говорит? Что весь режим — террористический. Украина (не арабская страна) стала террористическим государством. И поэтому, я думаю, что если мы в итоге и наконец не уничтожим этот режим на Украине, всю эту нечисть не погоним, не посадим на скамью подсудимых, то это будет кровоточащая рана в Европе, постоянно действующая, постоянный раздражитель. Это будет огромное террористическое государство, наподобие того, что пытался создать Усама бен Ладен на Ближнем Востоке — «Исламское государство»✱ (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в РФ). Такое же государство в просвещенной Европе пытается создать Зеленский», — полагает сенатор.
Так что о переговорах с нынешним президентом Украины и его командой не может быть и речи, продолжил Владимир Джабаров:
«Я думаю, что он не рукопожатен. Никаких переговоров с ним вести не надо — только о полной и безоговорочной капитуляции. Как говорил (замглавы Совета безопасности РФ. — Прим. ФАН) Дмитрий Медведев, может подписать капитуляцию не только сам украинский президент, но и любой другой представитель власти. В свое время не Гитлер же подписал капитуляцию Германии, а его гросс-адмирал Дениц, который был назначен преемником, и все. Поэтому я думаю, что вопрос по Зеленскому закрыт. Мы должны завершать нашу специальную военную операцию, и в итоге должны достичь не только демилитаризации, денацификации Украины, но и свержения режима Зеленского. Причем не только самого Зеленского, но и всей этой клики, которая засела сейчас в Киеве: министр иностранных дел, начальник службы безопасности, начальник главного управления разведки — это, по сути, все террористы, потому что все методы, которые они предлагают, исключительно террористические», — подытожил российский сенатор.
Ранее Владимир Джабаров заявил, что генсек ООН начал осознавать нацистскую сущность Украины.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация