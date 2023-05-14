Польская армия в понедельник получит первые РСЗО HIMARS

ВС Польши 15 мая получат первую партию американских установок HIMARS, сообщил глава Минобороны страны Мариуш Блащак.
Заявление главы польского военного ведомства от 14 мая передает радио «Sputnik». Также политик анонсировал поставки истребителей F-16 в следующем году.
«Завтра (15 мая, – Прим. ред.) первые пусковые установки HIMARS будут в Польше», — говорится в публикации.
Ранее министр сообщал, что польские военные в ближайшие дни получит танки Abrams и РСЗО производства США. По его словам, власти страны намерены создать сильнейшую сухопутную армию в регионе.