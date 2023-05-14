СК возбудил дело по факту гибели двухлетней девочки при пожаре в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки во время пожара в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
Сообщается, что возгорание произошло в следствии замыкания электропроводки. Из квартиры была спасена супружеская пара и их внуки. По дороге в больницу, младшая внучка двух лет скончалась.
«Пo предварительным данным эксперта, причиной смерти сталo oтравление угарным газoм. Следователями и криминалистами проведены oсмотры», — сообщили в пресс-службе.
Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения четырехлетнего ребенка на юго-западе Москвы. Следствие назначило судебно-медицинская экспертиза и опрашивает свидетелей, пишет «Вечерняя Москва».