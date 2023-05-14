В Кремле выразили уверенность в причастности Украины к убийствам россиян

Россия уверена в причастности Киева к нападениям на россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» Песков прокомментировал заявление начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. Украинский военачальник ранее сообщил, что Киев готов убивать россиян по всему миру.
«Однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами», — заявил Песков.
При этом он подчеркнул, что речь не только о спонсировании кровопролитий, но и об их организации и исполнении. По его словам, Украина фактически стала государством — спонсором терроризма. Россия будет учитывать это, указал представитель Кремля.
Песков заявил, что подобные заявления лишний раз подтверждают мотивы проведения спецоперации. По его словам, российские спецслужбы знают, что нужно делать.
Также представитель Кремля назвал слова украинской стороны беспрецедентными. Они должны получить осуждением, в том числе и на Западе, указал он.
Ранее московский суд заочно арестовал главу ГУР минобороны Украины Буданова за терроризм.