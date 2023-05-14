На рэпера OG Buda подают в суд из-за сорванного концерта в Казахстане

Компания Topbilet.kz обвинила российского рэп-исполнителя OG Buda (Григорий Ляхов) в срыве концерта в Астане.
Билетный оператор опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил, что артист покинул Казахстан со средствами, вырученными от продажи билетов. Организация подала на рэпера OG Buda заявление в полицию.
«В ближайшее время наши юристы готовят еще несколько исков и пресс-конференцию, на которой будут названы истинные причины, по которым артист не приехал на площадку и убежал из Казахстана», — пишут в сообщении.
Кроме того, компания готовит коллективный иск из-за использования исполнителем нецензурных выражений в общественных местах.
Ляхов, комментируя в Telegram-канале обвинения, отметил что планировались два выступления в Казахстане. Первый состоялся в городе Алма-Ата, но артист столкнулся с нарушениями договора со стороны компании: райдер выполнен не был, техническая подготовка была плохой, гримерка не предоставлялась и не была организована охрана.
По словам рэпера, после каждой композиции приходилось останавливать концерт из-за давки и помогать людям, потому как охрана и организаторы не выполняли свои обязанности.
OG Buda добавил, что после произошедшего выписал штраф координаторам, но его отказались оплачивать. К саундчеку второго концерта певец понял, что ситуация повторяется и отказался выступать.
Билетный оператор, в свою очередь, опубликовал ролик из концертного зала, где указал, что «все было готово к концерту, но артист отказывается выходить на сцену».
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