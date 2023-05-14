На рэпера OG Buda подают в суд из-за сорванного концерта в Казахстане

Ляхов, комментируя в Telegram-канале обвинения, отметил что планировались два выступления в Казахстане. Первый состоялся в городе Алма-Ата, но артист столкнулся с нарушениями договора со стороны компании: райдер выполнен не был, техническая подготовка была плохой, гримерка не предоставлялась и не была организована охрана.