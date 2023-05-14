Под Брянском обнаружили беспилотник с кумулятивным снарядом

Беспилотник самолетного типа сбили в Брянской области. Устройство обнаружили в двух километрах от поселка Рохманово, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник.
По данным авторов, населенный пункт, где был найден БПЛА, находится в 70 километрах от государственной границы. Он не успел нанести урон собственности или людям.
Отмечается, что в устройстве находился кумулятивный снаряд. На место прибыли специалисты. Они изучили беспилотник, после чего уничтожили его.
Ранее территория Брянской области уже подвергалась атакам беспилотников. Подобный аппарат был нацелен на нефтебазу в Клинцах. Злоумышленники не смогли спровоцировать пожар, так как в емкостях не было нефтепродуктов. Снаряды оставили две воронки диаметром десять сантиметров.