Под Брянском обнаружили беспилотник с кумулятивным снарядом

Ранее территория Брянской области уже подвергалась атакам беспилотников. Подобный аппарат был нацелен на нефтебазу в Клинцах. Злоумышленники не смогли спровоцировать пожар, так как в емкостях не было нефтепродуктов. Снаряды оставили две воронки диаметром десять сантиметров.