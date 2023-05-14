ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении

Действия сразу двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ были пресечены российскими силами на Купянском направлении минувшей ночью, сообщили в Минобороны РФ.
Речь идет о районах населенных пунктов Ивановка и Двуречная, расположенных в Харьковской области. ВС России поразили живую силу и технику украинских боевиков в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии.
Министерство озвучило и потери ВСУ на Купянском направлении за сутки. Они составили более 100 украинских военнослужащих. Украинские войска также потеряли пять автомобилей, гаубицу Д-20 и противотанковую пушку «Рапира».
Минобороны РФ ранее сообщило об уничтожении бойцами российской армии авиационного ракетного арсенала Вооруженных сил Украины в районе города Запорожье.