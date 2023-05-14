Более 30 человек пострадали в аварии неподалеку от Моссел-Бей на юго-западе ЮАР

Ранее десять человек погибли в результате автоаварии с участием бензовоза в нигерийском штате Плато. Водитель не вписался в поворот, из-за чего цистерна с горючим рухнула на проездную часть и взорвалась. Огонь перекинулся на автобус неподалеку. Все пассажиры сгорели заживо.