Более 30 человек пострадали в аварии неподалеку от Моссел-Бей на юго-западе ЮАР

Претория, 14 мая. Два автобуса столкнулись на шоссе недалеко от города Моссел-Бей в Западно-Капской провинции ЮАР.
Шесть человек погибли, еще 32 пассажира получили ранения. Среди выживших оба водителя, сообщил представитель департамента мобильности Южной Африки Джандре Баккер.
Аналогичная трагедия произошла несколькими месяцами ранее на трассе Мокгопонг — Мокопане в южноафриканской провинции Лимпопо. Водитель повредил колесо и потерял контроль над автомобилем, в результате чего выехал на встречную полосу. Авария унесла жизни девяти человек, среди которых четверо детей.
Позднее автокатастрофа случилась в Кении, на дороге Кипситет — Мухорони в округе Керичо. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, из-за чего транспорт съехал на обочину и перевернулся. Около 50 граждан получили травмы.
Ранее десять человек погибли в результате автоаварии с участием бензовоза в нигерийском штате Плато. Водитель не вписался в поворот, из-за чего цистерна с горючим рухнула на проездную часть и взорвалась. Огонь перекинулся на автобус неподалеку. Все пассажиры сгорели заживо.