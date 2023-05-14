Сразу несколько мощных взрывов прогремели в Донецке

Несколько взрывов раздались в Донецке. Очевидцы сообщают о четырех мощных хлопках, говорится в сообщениях СМИ.
По предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны. Об этом рассказал корреспондент ТАСС.
ВСУ ранее обстреляли Куйбышевский район города. Из-за действий украинских боевиков погибли четырехлетний ребенок и его мать, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Военнослужащие ВСУ также нанесли удар по Киевскому району Донецка. Видео последствий обстрела опубликовал ФАН — на кадрах видны клубы черного дыма.