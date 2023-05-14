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Сразу несколько мощных взрывов прогремели в Донецке

Происшествия
Сразу несколько мощных взрывов прогремели в Донецке

Несколько взрывов раздались в Донецке. Очевидцы сообщают о четырех мощных хлопках, говорится в сообщениях СМИ.

По предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны. Об этом рассказал корреспондент ТАСС.

ВСУ ранее обстреляли Куйбышевский район города. Из-за действий украинских боевиков погибли четырехлетний ребенок и его мать, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Военнослужащие ВСУ также нанесли удар по Киевскому району Донецка. Видео последствий обстрела опубликовал ФАН — на кадрах видны клубы черного дыма.
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