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Президент Украины Зеленский заявил об отсутствии сил и оружия атаковать территорию России

Политика
Президент Украины Зеленский заявил об отсутствии сил и оружия атаковать территорию России

Ни намерения, ни достаточного количества оружия у Украины нет для того, чтобы в рамках контрнаступления атаковать территорию России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

Зеленский отметил, что на встрече с Шольцем они обсудили ситуацию на линии боестолкновения. Он ответил на вопрос журналистов о том, считает ли он возможным занятие части российской территории в рамках контрнаступления.

Украинский президент отметил, что ВСУ не атакует российскую территорию. По его словам, на это у Киева нет ни сил, ни времени.

«И у нас не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать», — подчеркнул он.

Зеленский указал, что Украина все еще готовит контрнаступление. По его словам, в случае неудачи ряд стран задумается о необходимости переговоров. Однако в Киеве «почти готовы к успеху», утверждает он.

Ранее Зеленский выразил недоумение по поводу того, что Запад не спешит с поставками дальнобойного вооружения.
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