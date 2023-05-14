Президент Украины Зеленский заявил об отсутствии сил и оружия атаковать территорию России

Ни намерения, ни достаточного количества оружия у Украины нет для того, чтобы в рамках контрнаступления атаковать территорию России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.
Зеленский отметил, что на встрече с Шольцем они обсудили ситуацию на линии боестолкновения. Он ответил на вопрос журналистов о том, считает ли он возможным занятие части российской территории в рамках контрнаступления.
Украинский президент отметил, что ВСУ не атакует российскую территорию. По его словам, на это у Киева нет ни сил, ни времени.
«И у нас не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать», — подчеркнул он.
Зеленский указал, что Украина все еще готовит контрнаступление. По его словам, в случае неудачи ряд стран задумается о необходимости переговоров. Однако в Киеве «почти готовы к успеху», утверждает он.
Ранее Зеленский выразил недоумение по поводу того, что Запад не спешит с поставками дальнобойного вооружения.