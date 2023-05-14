Президент Украины Зеленский заявил об отсутствии сил и оружия атаковать территорию России

Ни намерения, ни достаточного количества оружия у Украины нет для того, чтобы в рамках контрнаступления атаковать территорию России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.