В Уфе из-за взрыва артснаряда на пункте приема металлолома погиб сотрудник

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, как опасный предмет оказался на пункте. После взрыва сотрудники Росгвардии обыскали площадку и нашли еще четыре детонатора, три из них были в разобранном виде. Пункт приема закрыли, начато расследование.