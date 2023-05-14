В Уфе из-за взрыва артснаряда на пункте приема металлолома погиб сотрудник

В столице Республики Башкортостан на пункте приема металлолома произошел взрыв, предположительно, артиллерийского снаряда, в результате чего погиб сотрудник. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным канала, взорвавшийся артснаряд лежал в куче металла на открытой площадке, а не в помещении. Благодаря этому удалось избежать большего количества жертв и разрушений.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, как опасный предмет оказался на пункте. После взрыва сотрудники Росгвардии обыскали площадку и нашли еще четыре детонатора, три из них были в разобранном виде. Пункт приема закрыли, начато расследование.
Ранее женщина пострадала в результате взрыва неизвестного устройства в распределительном щите в Алуште.