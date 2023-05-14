ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении более 60 военнослужащих

Поражение подразделениям противника на данном направлении было нанесено армейской и оперативно-тактической авиацией, а также огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр». Удары производились в районах населенных пунктов Григоровка и Ямполовка (Донецкая Народная Республика), а также Червоная Диброва Луганской Народной Республики.