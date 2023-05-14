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ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении более 60 военнослужащих

Армия
ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении более 60 военнослужащих

Российские военные уничтожили за сутки более 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Поражение подразделениям противника на данном направлении было нанесено армейской и оперативно-тактической авиацией, а также огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр». Удары производились в районах населенных пунктов Григоровка и Ямполовка (Донецкая Народная Республика), а также Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Было ликвидировано за сутки более шести десятков военных. Кроме того, уничтожена боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ранее российские военные ударили по пунктам дислокации ВСУ и складам в Днепропетровской области.
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