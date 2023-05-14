События в авиации за 7–13 мая: ОАЭ передумали покупать H225M, Turkish Airlines закажет 600 самолетов

Дайджест за период с 7 по 13 мая 2023 года.
Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира авиации за минувшие дни.
Военная авиация
Учения по приему вертолетов на борт корветов
Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) «Громкий» и «Совершенный» приняли участие в учениях по приему вертолетов морской авиации на борт в акватории Петра Великого в Приморском крае. Об этом рассказали в пресс-службе ТОФ.
До этого экипажи Ка-27 совершили перелет из аэродрома в Приморском крае, по пути отработав задачи тренировочного полета. На подлете к судам они провели отработали навыки взаимодействия с воздушными командными пунктами управления кораблей.
После приема винтокрылых машин корветы продолжили выполнять свои задачи в море, информирует пресс-служба.
Катастрофа с Ми-28
В четверг, 11 мая, в 15:42 в Джанкойском районе Крыма при выполнении планового учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-28. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве заявили, что полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. Предварительная причина катастрофы — отказ техники. Для выяснения обстоятельств на место падения винтокрылой машины была направлена комиссия Главного командования ВКС. Оба летчика, к сожалению, погибли.
Инновационные разработки Ростеха
Ростех нарастил выпуск инновационных материалов для увеличения авиапарка самолетов Су-57.
Новые композиционные материалы на деле оказались прочнее алюминиевых сплавов, но при этом намного легче. Благодаря им, перед авиаконструкторами открылись дополнительные возможности по созданию авиационной техники нового поколения.
Производство материалов как для гражданской, так и для военной техники на предприятиях Ростеха в настоящее время не зависит от иностранных поставщиков.
В Индии разбился МиГ-21
Истребитель МиГ-21 ВВС Индии потерпел крушение во время тренировочного полета на севере штата Раджастхан.
В результате падения на земле погибли три человека. Самолет упал на деревенский дом близ города Суратгарх.
Пилот благополучно катапультировался, получив легкие травмы. Его отправили в медучреждение. Начата проверка для выяснения причин аварии.
Компания Baykar поставила БПЛА в Косово
Дроны были доставлены в аэропорт Приштины. Силы безопасности приняли БПЛА в преддверии крупнейших международных учений Defender Europe 23, в которых Косово примет участие во второй раз. Как заявлено, вместе с беспилотниками были поставлены средства обнаружения и управления.
Ранее о продаже беспилотных машин официально не сообщалось. По информации турецкого издания Anadolu, контракт подписал в 2022 году министр обороны Косово Арменд Мехай.
ОАЭ расторгает контракт на поставку вертолетов Airbus
Объединенные Арабские Эмираты расторгли контракт стоимостью почти 800 млн евро на закупку 12 многоцелевых H225M Caracal с вертолетным подразделением европейского концерна Airbus.
Руководитель сектора по обороне и безопасности Экономического совета Тавазуна Муаммар Абдулла Абушехаб заявил 8 мая, что договор с Airbus Helicopters был аннулирован из-за высокой стоимости жизненного цикла вертолетной техники, ограничений в адаптации к модульным конструкциям и сложного технического обслуживания.
Он добавил, что отмена соглашения не носит политического характера, оно было расторгнуто исключительно по финансовым и техническим причинам. Контракт на поставку этой техники был заключен в декабре 2021 года во время визита президента Франции в ОАЭ.
Совет Тавазун является независимым государственным органом Эмиратов, который тесно сотрудничает с Министерством обороны и службами безопасности в стране. Его деятельность в основном направлена на современные технологические и инновационные решения в Военно-промышленном секторе.
Disenos Casanave поставит БПЛА CW-40D армиям Перу и Украины
Компания Disenos Casanave продала беспилотный авиационный комплекс собственной разработки CW-40D вооруженным силам Украины и Перу.
Производитель отказался раскрыть количество проданных БПЛА и их стоимость. Данный аппарат производится в сотрудничестве с китайской фирмой Jouav. Цена одной машины оценивается в 155 тыс. долларов.
Дрон был разработан перуанской компанией для выполнения задач сбора информации, наблюдения и разведки. Он представляет собой аппарат самолетного типа с возможностью вертикального взлета и посадки. БПЛА оснащен гибридной силовой установкой с электрическими и бензиновым двигателями. На прикрепленных к нижней части крыльев балках, соединенных с обратным V-образным хвостовым оперением, размещены четыре электродвигателя с несущими винтами.
Размах крыла беспилотника — 2,3 м, длина — 4,6 м, максимальная взлетная масса — 45 кг. Он может находиться в воздухе до 10 ч, развивать скорость до 150 км/ч, выполнять задачи на высотах до 6,5 км, а дальность действия в зоне прямой радиовидимости — до 200 км.
Аппарат оборудован стабилизированным электронно-оптическим блоком наблюдения MG170E с дневной камерой разрешением 1080 пикселей с 30-кратным масштабированием изображения и инфракрасной камерой разрешением 640х512 пикселей, лазерным дальномером (измеряемая дальность 50–4000 м).
Комплект CW-40D включает разработанное Jouav программное обеспечение для картографирования EagleMap, портативный планшет TC200 и портативную наземную станцию управления с двумя дисплеями GCS-303.
Чехия рассматривает передачу L-159 на Украину
Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна может рассмотреть вопрос о передаче боевых самолетов L-159 Украине.
Данная машина — чешский учебно-боевой самолет, созданный на базе L-59 и дальнейшее развитие L-39 Albatros.
L-159 стоит на вооружении Чехии, Ирака и ЧВК Draken International. По имеющимся в открытом доступе сведениям, в наличии ВВС Чехии находятся 16 одноместных L-159A и 5 двухместных L-159T1.
Гражданская авиация
Ryanair и оформляет большой заказ на авиатехнику
Ирландская авиакомпания Ryanair приобретет до 300 самолетов Boeing 737 MAX самой большой версии — 737-10. Твердый заказ состоит из 150 авиалайнеров с опционом еще на столько же.
Данная покупка является наиболее масштабной в истории перевозчика, так как такое количество воздушных судов оценивается в 40 млрд долларов.
Лайнеры будут доставлены между 2027 и 2033 годом. Так авиакомпания инвестирует в будущее, предсказывая большой рост пассажиропотока на своих направлениях. Эти 150 машин такой модели могут перевезти 300 млн пассажиров в год, и к 2034 году создать 10 тыс. рабочих мест.
Philippine Airlines заказывает A350
Европейский концерн Airbus объявил о подписании с флагманским перевозчиком Филиппин Philippine Airlines договора на поставку девяти самолетов модели A350-1000.
Авиакомпания намерена использовать заказанные лайнеры в основном на маршрутах в Северную Америку.
A350-1000 — это последняя и самая крупная версия дальнемагистральных лайнеров семейства A350. Новый самолет присоединится к двум A350-900, уже находящимся во флоте филиппинской компании и в настоящее время выполняющим рейсы в Северную Америку, Азию и Австралию.
Новые воздушные суда будут иметь компоновку премиум-класса с отдельными салонами бизнес-класса, премиум-эконом-класса и эконом-класса. Планируется, что первый из девяти A350-1000 будет доставлен заказчику к четвертому кварталу 2025 года, а сами поставки продолжатся до 2027 года.
Ростех импортозаместил аудиогарнитуры для гражданской авиации
Модернизированная гарнитура производства тульского завода «Октава» предназначена для работы с бортовой аппаратурой связи воздушных судов.
Устройство способно качественно передавать и принимать звук при повышенных помехах за счет специальных шумоподавляющих заглушек. Кроме того, в гарнитуре улучшена разборчивость речи, что особенно важно при работе в кабине летательного аппарата.
Сейчас этими устройствами оснащаются вертолеты Ансат и другая российская авиатехника. Надежность, простоту и эргономику гарнитуры по достоинству оценили многие пилоты нашей страны. Некоторые из них заказывают ее для личного пользования и переходят со своим устройством с одного воздушного судна на другое.
Turkish Airlines закажет 600 самолетов
По словам председателя правления турецкого перевозчика Turkish Airlines Ахмета Болата, компания близка к тому, чтобы приобрести 600 новых авиалайнеров.
Предварительно заказ должен быть размещен на саммите IATA, который пройдет с 4 по 6 июня в Стамбуле.
Среди 600 самолетов будет 400 узкофюзеляжных (из семейства Airbus A320 или Boeing 737) и 200 широкофюзеляжных (Boeing 777X или Airbus A350, хотя есть некоторая вероятность закупки A330neo). Поставки пройдут в десятилетний период, чтобы выполнить план к 2033 году и иметь в парке 810 самолетов.
Если сделка состоится, то она станет самой большой в истории гражданской авиации. Еще никогда одна авиакомпания не заказывала столь много воздушных судов.
China Airlines купит дополнительные Boeing 787 Dreamliner
Флагманская авиакомпания Тайваня China Airlines воспользовалась опционами на покупку еще восьми самолетов Boeing 787-9 Dreamliner, добавив их к контракту на 16 авиалайнеров, который был подписан в сентябре 2022 года.
По данным авиаперевозчика, поставки будут осуществлены в период с 2025 по 2028 год, в результате чего общее количество «самолетов мечты» достигнет 24 единиц. Новые воздушные суда помогут удовлетворить возросший спрос на авиаперевозки в постпандемическую эпоху.
10 мая China Airlines заявила, что самолеты будут использоваться на региональных, океанических и дальнемагистральных маршрутах, а контракт с Boeing будет заключен «в ближайшем будущем». Кроме того, перевозчик сообщил, что при необходимости он сможет конвертировать их в более вместительную версию самолета — 787-10.
KLM Cityhopper вынуждена внести изменения в летнее расписание
В течение четырех месяцев дочерней региональной авиакомпании KLM Cityhopper удавалось преодолевать нехватку самолетов, вызванную невозможностью использовать некоторые Embraer E195-E2, оснащенные турбовентиляторным двигателем Pratt & Whitney GTF.
Перевозчик эксплуатирует данные воздушные суда с февраля 2021 года. В его флоте находится 15 единиц такой техники. Как и другие авиакомпании, чьи авиалайнеры оснащены двигателями от P&W, она столкнулась с низкой надежностью и временем наработки этих силовых агрегатов. Проблема у нидерландского перевозчика появилась уже в 2022 году, но к 2023 ее масштаб перешагнул приемлемый уровень.
По состоянию на начало мая 2023 года, семь из пятнадцати Embraer E195-E2 стоят на земле и ждут ремонта/замены двигателя. В среду, 10 мая, главный операционный директор KLM Маартен Стинен объявил, что авиакомпания вынуждена внести «незначительные коррективы» в свой летний пиковый график. Ее генеральный директор Марьян Ринтел уехал в Бразилию, чтобы обсудить проблемы с производителем самолетов.
В апреле P&W заявила, что преодоление всех трудностей займет еще несколько лет и продлится по крайней мере до 2025 года.
Это касается не только двигателей PW1900G, устанавливаемых на Embraer E195-E2, но также PW1100G в семействе Airbus A320neo и PW1500G для семейства Airbus A220. Проблемы с силовыми установками PW GTF уже поставили индийскую авиакомпанию Go First на грань разорения — 10 мая она подала заявление о защите от банкротства.
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