События в авиации за 7–13 мая: ОАЭ передумали покупать H225M, Turkish Airlines закажет 600 самолетов

Перевозчик эксплуатирует данные воздушные суда с февраля 2021 года. В его флоте находится 15 единиц такой техники. Как и другие авиакомпании, чьи авиалайнеры оснащены двигателями от P&W, она столкнулась с низкой надежностью и временем наработки этих силовых агрегатов. Проблема у нидерландского перевозчика появилась уже в 2022 году, но к 2023 ее масштаб перешагнул приемлемый уровень.