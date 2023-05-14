«Окончательно сошел с ума»: Манукян отреагировал на выходку Верки Сердючки на Евровидении

В субботу, 13 мая завершился ежегодный музыкальный конкурс «Евровидение 2023». Победителем стала шведская певица Лорин (англ. Loreen. — Прим. ФАН) с песней Tatoo.
Далеко не все участники конкурса впечатлили общественность. Пользователи Сети обсуждали, что некогда музыкальный фестиваль теперь стал больше политическим. Ярким тому подтверждением является выступление Верки Сердючки с треком Lasha Tumbai, однако во время припева вместо Lasha Tumbai артист пел Russia Goodbye.
Журналист, блогер Вадим Манукян рассказал, что Андрей Данилко (Верка Сердючка) на протяжении последних нескольких лет негативно высказывается о России – стране, в которой он обрел популярность. Соответствующим мнением блогер поделился с корреспондентом ФАН.
«У меня складывается впечатление, что Данилко на почве ненависти к России окончательно сошел с ума. Столько желчи в этом артисте появилось, столько бреда он за последнее время наговорил. Было понятно изначально какие слова были произнесены, когда он несколько лет назад строил из себя оскорбленную невинность, рассказывая, что он не пел "Раша гудбай". Теперь все стало очевидно. Зловонную жижу, как не скрывай, а она рано или поздно прорвется. Сердючка этой жижей, похоже наполнилась до отказа. А в целом, я очень рад, что Украина получила от жюри минимум баллов, заняв лишь 15 место. Конечно, с помощью "зрителей" они снова "подкрутили" результаты и подняли афроукраинца аж на 6 место. России, безусловно, на этом конкурсе делать нечего, даже если снова позовут. Этот конкурс, как мне кажется, Украиной уже переболел. Не думаю, что в ближайшие годы этой стране светит снова "победить" на этом конкурсе. Европа постепенно устает от Украины», – считает Манукян.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что разрешив выступление Владимира Зеленского, «Евровидение» могло бы потерять деньги.