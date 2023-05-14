«Окончательно сошел с ума»: Манукян отреагировал на выходку Верки Сердючки на Евровидении

Далеко не все участники конкурса впечатлили общественность. Пользователи Сети обсуждали, что некогда музыкальный фестиваль теперь стал больше политическим. Ярким тому подтверждением является выступление Верки Сердючки с треком Lasha Tumbai, однако во время припева вместо Lasha Tumbai артист пел Russia Goodbye.