Москвичка отдала почти миллион рублей мошеннику, чтобы «откупить» его от мобилизации

Жительница Москвы взяла кредит и продала машину, чтобы ее возлюбленного не призвали на службу в зону специальной военной операции на Украине. Однако мужчина оказался мошенником, пишут авторы канала SHOT.
Женщина 39 лет познакомилась с мошенником в приложении для знакомств. Мужчина попросил у любовницы деньги для того, чтобы «откупиться» от мобилизации на Украину. Москвичка взяла кредит на 600 тысяч рублей и передала их ему. Позже она продала машину, чтобы предоставить любимому еще 300 тысяч.
Через какое-то время мужчина перестал выходить на связь. Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, она обратилась в правоохранительные органы.
В СБУ стали активнее набирать сотрудников для работы в «колл-центрах» для вымогательства денег у российских граждан.