Москвичка отдала почти миллион рублей мошеннику, чтобы «откупить» его от мобилизации

Женщина 39 лет познакомилась с мошенником в приложении для знакомств. Мужчина попросил у любовницы деньги для того, чтобы «откупиться» от мобилизации на Украину. Москвичка взяла кредит на 600 тысяч рублей и передала их ему. Позже она продала машину, чтобы предоставить любимому еще 300 тысяч.