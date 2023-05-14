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Минобороны РФ сообщило о гибели военачальника Бровко при отражении атаки ВСУ в Артемовске

Армия
Минобороны РФ сообщило о гибели военачальника Бровко при отражении атаки ВСУ в Артемовске

Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе 4-й мотострелковой бригады полковник Евгений Бровко погиб при отражении атаки украинских военных в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Бровко героически погиб в бою в районе Артемовска. На данном участке он руководил обороной российских войск.

Власти Украины с конца апреля ежедневно заявляют о контрнаступлении. В то же время на Западе растет раздражение из-за планов Киева вступить в Североатлантический альянс и многомиллионных расходов на военную помощь.

Ранее на Украине погиб зенитчик Андрей Линийчук, более известный под своим позывным «Кельт».
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