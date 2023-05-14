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Президент Сербии Вучич на митинге 26 мая сообщит о кадровых перестановках в правительстве

Политика
Президент Сербии Вучич на митинге 26 мая сообщит о кадровых перестановках в правительстве

Президент Сербии Александр Вучич планирует провести кадровые перестановки в правительстве страны. Об этом он заявил в общении с журналистами.

Глава государства сообщил, что подробности расскажет 26 мая на правительственном митинге. Вучич добавил, что через несколько дней не будет во главе политической партии и ждет дня мероприятия, чтобы объяснить все своим гражданам.

«Мы можем пойти навстречу и сменить целое правительство, и назначить выборы, но нужно подождать 26 мая. Нет проблем, если вы за выборы, то 26 мая я оповещу людей, что мы идем на выборы, которые пройдут, самое позднее, в сентябре», — сказал Вучич

Ранее Вучич сообщил о требовании Европарламента введения Сербией санкций против России. В противном случае переговоры по вступлению Белграда в ЕС могут быть приостановлены.
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