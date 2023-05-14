Минобороны РФ: при отражении атаки ВСУ в ДНР погиб полковник Макаров

Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров погиб при отражении атаки Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Макаров лично руководил боем, находясь на передовой. Две атаки украинских войск были отражены, однако в ходе третей он был тяжело ранен и погиб во время эвакуации.
«Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя», — заявил Конашенков.
Ранее подразделения российской армии уничтожили украинскую САУ «Акация» на Херсонском направлении. Ликвидация техники произошла в районе населенного пункта Суханово.