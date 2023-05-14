Канцлер ФРГ Шольц заявил о стремлении привлечь Россию к ответу за действия на Украине

Власти ФРГ и ее партнеры намерены привлечь к ответственности российские власти за действия на Украине, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, на которой также присутствовал украинский президент Владимир Зеленский. Встреча политиков состоялась в Берлине 14 мая.
Лидер Украины прибыл в Германию с официальным визитом. Сообщалось, что он посетит резиденцию президента страны Вальтера Штайнмайера, встретится с представителями Минобороны, а также получит Международную премию имени Карла Великого от немецких властей.
Жителей Германии разозлило приглашение украинского политика в ФРГ. Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) призвали арестовать Зеленского.