Канцлер ФРГ Шольц заявил о стремлении привлечь Россию к ответу за действия на Украине

Власти ФРГ и ее партнеры намерены привлечь к ответственности российские власти за действия на Украине, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, на которой также присутствовал украинский президент Владимир Зеленский. Встреча политиков состоялась в Берлине 14 мая.