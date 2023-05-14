Минсельхоз США спрогнозировал снижение производства пшеницы на Украине в 2023 году

В Минсельхозе США (USDA) спрогнозировали снижение производства пшеницы на Украине в 2023-2024 годах на 21%, или до 16,5 миллиона тонн. Такой отчет американское ведомство опубликовало на официальном сайте.
В министерстве напомнили, что в прошлом году данный показатель в стране достиг 20,9 миллиона тонн пшеницы, а в 2021 – 33 млн. По прогнозу, на Украине также ожидается снижение показателей производства и других зерновых культур на 16%.
Предполагается, что кукурузы соберут 22 млн тонна, а экспорт снизится до 16,5 млн. Ячменя будет собрано 5,9 млн, овса – 350 тысяч тонн. Все эти показатели намного меньше, чем прошлогодние. Основной причиной падения Минсельхоз США считает непрекращающийся вооруженный конфликт на территории Украины.
Ранее Болгария временно приостановила импорт продовольствия с Украины, за исключением транзитных грузов. Мера была обусловлена тем фактом, что за 2022 году в стране скопились существенные запасы продовольствия.