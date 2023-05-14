Президента Украины Зеленского призвали уйти в отставку из-за его слов о Путине

Некоторые комментаторы указали на ничтожную роль Украины в процессе, сообщает издание «Комсольская правда» Они уверены, что мнение Киева не играет роли, ведь в первую очередь вопросы об урегулировании конфликта нужно задавать президенту США Джо Байдену.