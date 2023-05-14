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Президента Украины Зеленского призвали уйти в отставку из-за его слов о Путине

Политика
Президента Украины Зеленского призвали уйти в отставку из-за его слов о Путине

Пользователи заблокированного в России Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его интервью для итальянских СМИ. Они призвали политика уйти в отставку.

Речь идет о недавнем высказывании главы киевского режима. Он заявил, что ему не о чем разговаривать с лидером России Владимиром Путиным.

Некоторые комментаторы указали на ничтожную роль Украины в процессе, сообщает издание «Комсольская правда» Они уверены, что мнение Киева не играет роли, ведь в первую очередь вопросы об урегулировании конфликта нужно задавать президенту США Джо Байдену.

«Может, вы и не будете говорить, но Москва и Вашингтон будут», – подчеркнул один из пользователей.

Ранее комментаторы называли поездку лидера страны в Италию очередным турне для выпрашивания денег. Обсуждая Зеленского, они пришли к выводу, что он является «худшим актером на свете».
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