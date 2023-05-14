В Петербурге подростка подозревают в развращении 12-летней школьницы

13-летнего подростка подозревают в развращении 12-летней девочки в одной из школ Петербурга, сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в школе на улице Композиторов. В правоохранительные органы обратилась 50-летняя мать пострадавшего ребенка.
Предварительно, мальчик, совершивший преступление, в настоящее время проходит лечение в детской психиатрии. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в поселке Металлострой Колпинского района в продуктовом магазине мигрант из Узбекистана совершил насильственные действия сексуального характера в отношении десятилетней девочки.